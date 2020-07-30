В мире за сутки более 253 тыс. людей заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/75fe9200-d2ad-11ea-aab5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 16,81 млн. За сутки инфекция заразила более чем 253 тыс. человек.

Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС. Отмечается, что число летальных исходов выросло почти на 6 тыс. По состоянию на 31 июля в мире от последствий, вызванных COVID-19, умерло 662 тыс. человек.

Данные ВОЗ соответствуют цифрам, которые официально подтверждают государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал: страна принимает участие в программе ВОЗ по глобальному доступу к вакцине от коронавируса. В результате ей предоставят медикамент, который покроет нужды пятой части населения. По его словам, сейчас в мире 139 вакцин находятся на доклинических исследованиях.