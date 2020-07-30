ВОЗ предоставит Украине вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/387c869a-d29d-11ea-ac01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre Lucas/Global Look Press

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что страна принимает участие в программе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по глобальному доступу к вакцине от коронавируса. В результате ей предоставят медикамент, который покроет нужды пятой части населения.

По его словам, сейчас в мире 139 вакцин находятся на доклинических исследованиях. Ещё 25 препаратов уже тестируются клинически, а шесть из них максимально близки к практическому применению, передаёт «Интерфакс». При этом сейчас сложно спрогнозировать, какой будет вакцина по типу, количеству и способу введения инъекций.

Благодаря этому сотрудничеству (с ВОЗ, — NEWS.ru) Украина получит вакцину в объемах, который покроет 20% населения, по доступной цене или бесплатно, что позволит уменьшить нагрузку на бюджет для иммунизации других групп высокого риска, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 15 августа. Сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев.