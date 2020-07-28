Вакцина от коронавируса станет доступна россиянам с 15 августа

https://static.news.ru/photo/d44536c2-d175-11ea-a504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции, над которой работают в Национальном исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи, поступит в гражданский оборот 15 августа. В настоящее время препарат проходит экспертизу во ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения».

После необходимых проверок документы на регистрацию поступят в Минздрав. Еще 5-7 дней займёт проверка в Росздравнадзоре.

После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот, — сообщил источник «Интерфакса».

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, но население проявляет большой интерес к вакцине.

Клинические испытания первой российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Несмотря на то, что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи, писал NEWS.ru.