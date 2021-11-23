В мире за неделю возросло число смертей от коронавируса

За минувшую неделю в мире коронвирусной инфекцией заразились порядка 3,6 млн человек, более 51 тысячи умерли. По данным ВОЗ, эти цифры на 6% преышают показатели предыдущих семи дней.

По данным, содержащимся в эпидемическом бюллетене ВОЗ, заболеваемость продолжает расти уже больше месяца.

За неделю с 15 по 21 ноября поступили сообщения о почти 3,6 млн подтвержденных новых случаев заражения, что представляет собой рост на 6% по сравнению с предшествующей неделей, — сообщает ВОЗ.

Также сообщается о смерти более 51 тысячи человек, что также на 6% больше, чем неделей ранее.

При этом на Европу приходится почти 67% случаев заражения, прирост заболеваемости там составляет 115. При этом в Юго-Восточной Азии число заразившихся снизилось на 11%, в Восточном Средизмноморье — на 9%, а в Африке на 4%. В то же время, количество смертей увеличилось в Западно-Тихоокеанском регионе на 29%, в Америке на 19%, в Европе на 3%. В Африке число летальных исходов снизилось на 30%, в Юго-Восточной Азии на 19%, в Восточном Средиземноморье на 4%.

Как сообщается в бюллетене, с 15 по 21 ноября в мире было выявлено 3 597 398 случаев заражения, зарегистрировано 51 373 случая смерти. Больше всего заражённых за неделю наблюдается в США — 558 538 человек, далее следует Германия — 333 473, Великобритания — 281 063, РФ — 260 484, Турция — 163 835.

В мире продолжает доминировать штамм «дельта». За минувшие 60 дней он был выявлен в 99,8% анализов, сообщает ВОЗ.

Ранее Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал гипотезу японских коллег о возможной самоликвидации «дельта»-штамма коронавируса. Он назвал это маловероятным, но допустил снижение заразности данной разновидности COVID.

Предположение о самоуничтожении вируса японские специалисты выдвинули в связи с резким снижением заболеваемости в стране. Они считают, что из-за мутаций в белке nsp14 вирус потерял способность к воспроизводству.