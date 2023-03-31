В мире появится новая глобальная валюта TP: страны БРИКС работают над созданием новой глобальной валюты

Фото: Zhang Guojun / Xinhua / Global Look Press

Крупнейшие экономики мира работают над созданием новой глобальной валюты, чтобы отойти от американского доллара, пишет журнал Trending Politics со ссылкой на источник. Отмечается, что страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и Южная Африка, рассматривают данное решение как стратегию продвижения общих целей и снижения зависимости от США. В статье уточняется, что переход на новую валюту также поспособствует развитию торговых отношений между странами.

Нью-Дели, Пекин и Москва — это страны, которые создают мир, одобряемый большинством правительств, — рассказал собеседник издания.

С этим согласился заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков, который добавил, что новая валюта должна приносить пользу общим целям БРИКС. По мнению журналистов, альянс пяти стран представляет угрозу для США, так как решение отойти от доллара может привести к «значительным последствиям для мировой финансовой системы».

Ранее экономист Юрий Твердохлеб заявил, что банковский кризис на Западе продолжит усиливаться. По его словам, на данный момент улучшения ситуации не ожидается. Он добавил, что инфляция в западных странах растет все больше и в первую очередь это касается США. Экономист добавил, что причиной финансовых проблем Запада стала необеспеченная эмиссия валюты, которой США накачали мировую экономику.