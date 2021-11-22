В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что возможность присутствия экс-президента Михаила Саакашвили на судебном заседании по своему делу зависит от его самочувствия. Пенитенциарная служба сможет доставить его в зал суда только в случае исключения риска для здоровья, заявил министр в интервью грузинскому телеканалу Imedi. Ближайшее судебное заседание по делу Саакашвили назначено на 29 ноября. До этого Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, ссылаясь на меры безопасности и риски ухудшения его состояния.

В этом деле было два главных фактора. Один — безопасность, а второй — состояние здоровья. Состояние здоровья, конечно же, для нас является отправной точкой. Это основа всех основ. В этом случае мы не могли бы допустить существование даже теоретических рисков. Когда этот риск будет исключён, специальная пенитенциарная служба сумеет его [Саакашвили] доставить в зал суда, — сказал Брегадзе.

В то же время существует возможность присутствия на заседании бывшего президента страны дистанционно. Однако ранее Саакашвили отказывался от этого.

29 ноября в Тбилисском городском суде должно рассматриваться дело о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi.

Сам Саакашвили сейчас проходит курс восстановления после 50-дневной голодовки в военном госпитале города Гори. Решение о переводе туда политика принял грузинский Минюст. До этого медики призывали немедленно отвезти Саакашвили в многопрофильную больницу, из-за высокой вероятности опасного осложнения, вызванного энцефалопатией Вернике эпилепсионного статуса или комы.

Саакашвили арестовали 1 октября, сразу после того, как он пересёк грузинскую границу. На родине против политика возбуждён ряд уголовных дел. В Тбилиси неоднократно предупреждали экс-президента о том, что его арестуют сразу после приезда в страну. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым.