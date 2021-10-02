Великобритания пригрозила кибератаками враждебным странам

Враждебным странам, со стороны которых осуществляются кибератаки на компьютерные системы Великобритании, Лондон будет отвечать аналогичным образом. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес, сообщает The Telegraph.

По словам главы ведомства, некоторые государства постоянно ведут против его страны кибервойну. В соответствии с международным правом Британия может применять то же оружие для защиты.

Уоллес уточнил , что Соединённое Королевство будет прибегать к ответным кибератакам, если таковые против неё «будут опасными, вредоносными или наносящими ущерб». В частности, их целью может быть вывод из строя оборудования, которое задействуется хакерами для применения вредоносных программ.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Великобритании и США дали ряд рекомендаций по противодействию русским хакерам, которых якобы поддерживает российская разведка. Документ содержит перечень инструментов, к которым, по мнению спецслужб, прибегают хакеры, а также список применяемых эксплойтов. Кроме того, в нём отмечается, что в последнее время тактика кибернападений изменилась, поэтому все прошлые рекомендации потеряли актуальность.