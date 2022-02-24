Войска ДНР и ЛНР прорвали оборону на линии соприкосновения

Части народных милиций ДНР И ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил. Ополченцы прорвали передний край эшелонированной, хорошо оборудованной обороны ВСУ. Об этом заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

Группировка войск ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась на три километра, а группировка ЛНР, наступая в направлении населённого пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на 1,5 км. Сейчас группировки ЛНР и ДНР ведут бои и наносят огневое поражение противнику, — заявил он.

Отмечается, что подразделения ВСУ продолжают обстрел мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди мирного населения ДНР и ЛНР.

Военнослужащие пограничных войск Украины сопротивления российским войскам не оказали. Разведка докладывает, что военнослужащие ВСУ массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение. Позиции таких частей российским ударам не подвергаются.

Высокоточным оружием российских вооружённых сил выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ, — заявил Конешенков.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.