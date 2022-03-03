В Минобороны России рассказали о потерях Украины во время спецоперации

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что потери украинских военных за время спецоперации российских военных по демилитаризации Украины составили более 2870 чeловек убитыми. Информация о якобы «неисчислимых» потерях российской группировки — целeнаправленная дезинформация, передаёт ТАСС

Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтверждённым данным, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека, — сказал Конашенков.

Он добавил, что 1597 российских военнослужащих получили ранения. 498 российских военных погибли. Также, по его словам, ни воeннослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не учаcтвуют.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал фейками сообщения о серьёзных потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нет никаких «тысяч раненых».

За весь период спецоперации в Белоруссии лечились примерно 160–170 раненых российских военных. Лукашенко подчеркнул, что его страна помогает РФ только в этом и никаких боёв на территории Украины не ведёт.