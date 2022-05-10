В Минобороны Белоруссии заявили о старте второго этапа проверки войск Глава МО Белоруссии Хренин заявил о начале второго этапа внезапной проверки войск

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о старте второго этапа внезапной проверки войск страны. По его словам, данные мероприятия стали «адекватной реакцией» на боевые учения НАТО, которые начались в странах военно-политического блока с 1 мая. Хренин подчеркнул, что руководство республики учитывает все угрозы, которые могут исходить от членов Североатлантического альянса, пишет БелТА.

Мы начали проверку сил реагирования, буквально сегодня начнётся уже второй этап. Это адекватная реакция на те учения, которые начиная с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы», — заявил Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался по поводу возможного нападения на страну со стороны Польши. Он пригрозил «обломать рога» Варшаве в случае такой попытки.

Он отметил, что Белоруссия — страна мирная, но разговаривать с ней с позиции силы не стоит. Лукашенко также напомнил, что позади неё находится Россия, которая является ядерной державой, и о наличии договорённостей между Москвой и Минском в сфере обороны и безопасности.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не станет принимать участия в военной спецоперации на Украине, поскольку в этом нет «никакой необходимости». При этом он подчеркнул, что только Минск поддерживает Москву, тогда как «целых 50 государств присоединились к объединённым войскам» и сражаются на украинской стороне.