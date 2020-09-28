В Минобороны Азербайджана отреагировали на информацию о сбитом самолёте

https://static.news.ru/photo/fb8e1080-01c9-11eb-bd8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

В Минобороны Азербайджана заявили, что информация о сбитом самолёте, который принадлежит ВВС республики, не соответствует действительности.

Все самолёты азербайджанской армии находятся в строю, — отметили в ведомстве.

По их данным, ни одно воздушное судно не повреждено, передаёт Sputnik Азербайджан.

Ранее Армения заявила, что сбила самолёт ВВС Азербайджана.

27 сентября азербайджанское военное ведомство сообщило, что вооружённые силы Армении обстреляли населённые пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Отмечается также, что среди гражданских и военных есть жертвы. Минобороны Армении, в свою очередь, заявило о «воздушных и ракетных атаках». Ереван при этом утверждает, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении.

Очередная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём, писал NEWS.ru.