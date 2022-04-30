В МИД заявили, что мощь Китая положительно отразится на экономике России Глава департамента Азии МИД РФ Зиновьев: мощь Китая на руку российской экономике

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Растущая мощь Китая открывает перспективы для развития российской экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев. По его словам, Россия направит свои товары с западных направлений в сторону Востока.

Убежден, что нам не надо опасаться увеличивающейся мощи Китая, который в ближайшие десятилетия будет основным драйвером мирового роста. Напротив, это открывает новые перспективы для развития нашей собственной экономики, — сказал дипломат.

Он напомнил, что в прошлом российско-китайский товарооборот вырос на треть и достиг рекордных значений — $140 млрд. Зиновьев подчеркнул, что в первом квартале 2022 года зафиксирован 30%-й рост.

Отмечается, что товарооборот между двумя странами значительно вырос за последние два года.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что в текущих условиях импортозамещения России не следует уповать исключительно на Китай. По его словам, при всём политико-экономическом сотрудничестве с Пекином в экономическом отношении у двух стран хватает проблем.

Военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что по итогам российской спецоперации на Украине будет просто создано абсолютно аграрное государство, типа Голландии. Украина продавала чернозём Китаю, соответственно, Китай заберёт аграрную страну за долги, считает он.