В МИД Японии заявили о намерении продолжить диалог с РФ по мирному договору

Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить активный диалог с Россией, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги. По его словам, Токио хочет разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, сообщает РИА Новости.
Дипломат
Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора, — подчеркнул Мотэги.
Ранее стало известно, что Фумио Кисида требует возвращения не двух Курильских островов, а всех четырёх. Подобное мнение он высказывал на дебатах, посвящённых выборам председателя правящей партии. Кисида возглавлял МИД страны в течение четырёх с половиной лет. Он неоднократно выражал своё несогласие политикой примирения, которой придерживался экс-премьер Синдзо Абэ.