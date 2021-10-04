В МИД Японии заявили о намерении продолжить диалог с РФ по мирному договору

Правительство Японии при новом премьер-министре страны Фумио Кисиде намерено продолжить активный диалог с Россией, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги. По его словам, Токио хочет разрешить территориальный вопрос и заключить мирный договор, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил , что лично встречался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях сессии Генассамблеи ООН. Тогда они обсудили различные аспекты развития двусторонних отношений, которые были бы выгодны обеим сторонам.

Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией. И отныне мы также намерены продолжить активный диалог с Россией, нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора, — подчеркнул Мотэги.

Ранее стало известно, что Фумио Кисида требует возвращения не двух Курильских островов, а всех четырёх. Подобное мнение он высказывал на дебатах, посвящённых выборам председателя правящей партии. Кисида возглавлял МИД страны в течение четырёх с половиной лет. Он неоднократно выражал своё несогласие политикой примирения, которой придерживался экс-премьер Синдзо Абэ.