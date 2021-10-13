В МИД Японии возмутились поездкой Григоренко и Хуснуллина на Курилы

Министерство иностранных дел Японии сделало представление России из-за предстоящей поездки заместителей председателя правительства РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп. Официальный представитель японского внешнеполитического ведомства Томоюки Ёсида заявил, что посещение островов российскими официальными лицами противоречит позиции Токио по Курильским островам. Его слова приводит ТАСС.

Япония потребовала от России отменить эту поездку.

Посещение [островов] российскими официальными лицами противоречит нашей позиции по северным территориям, — сказал Ёсида.

В пресс-службе российского правительства подчеркнули, что Григоренко и Хуснуллин вылетят на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьер-министра Михаила Мишустина. В частности, они посетят рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» на острове Итуруп.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с заявлением нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды по Курилам, острова являются территорией России. Он отметил, что Москва подтверждает на различных уровнях политическую волю к продолжению диалога с Токио по острым вопросам.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.