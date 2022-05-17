В МИД России обвинили Киев в попытке размыть договорённости на переговорах Замглавы МИД Руденко: Украина пытается размыть итоги переговоров с Россией

Министерство иностранных дел РФ / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинская сторона пытается размыть положения, которые были согласованы на переговорах с Россией, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. О каких именно положениях идёт речь, он не сообщил, лишь подчеркнув, что нынешняя позиция Киева не способствует удовлетворительному ходу переговоров.

Не хотел бы углубляться в детали, но украинская сторона действительно пытается размыть положения, которые, казалось бы, уже были согласованы на предыдущих этапах, — сказал дипломат.

Он также напомнил, что для Киева эта ситуация не нова, поскольку минские договорённости украинские власти начали «нарушать буквально с момента подписания».

Ранее Руденко заявил, что Украина вышла из переговорного процесса. По его словам, на сегодня переговоры не ведутся ни в каком виде, а от Украины так и не поступило ответа на российский проект договора. Эту информацию подтвердил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что диалог будет восстановлен и модерировать его будет президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне Зеленский заявил, что именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, обеспечив отвод войск на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года. При этом президент полагает, что для урегулирования конфликта на Украине не хватит всего одной встречи с российским руководством.