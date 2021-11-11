В МИД РФ заявили об отсутствии конкретики по поводу саммита Россия — США

Какой-либо конкретики касательно проведения саммита Россия — США на данный момент нет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передаёт ТАСС. При этом, по его словам, данный вопрос всё равно сохраняет свою прежнюю актуальность.

Никаких договоренностей конкретных на сегодня по этому вопросу нет, — заявил Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не располагают информацией о том, когда состоится встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Он отметил, что и Москва, и Вашингтон осознают важность такого контакта. В Белом доме также заявили, что у них нет данных о возможной встрече лидеров двух стран в 2021 году.

В последний раз переговоры Путина и Байдена состоялась в июле в Женеве. Они продлились 4,5 часа. Стороны договорились начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне. Также был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в ряде других сфер.