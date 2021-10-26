В МИД РФ заявили о курсе Франции на милитаризацию соцсетей

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Франция официально взяла курс на милитаризацию соцсетей. Таким образом она прокомментировала новую доктрину страны «Информационная борьба за влияние». Об этом дипломат написала в своём Telegram-канале.

Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария «классической» военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений, — написала она.

По словам Захаровой, такие заявления Парижа вызывают серьёзную обеспокоенность. Она напомнила, что Россию регулярно обвиняют в манипулировании фактами в Сети. В связи с этим дипломат поинтересовалась реакцией ОБСЕ и либеральных СМИ на такой шаг Франции.

Так открыто заявлять о своих намерениях превратить информационное пространство в поле боевых действий ещё, кажется, никто не решался, — добавила Захарова.

20 октября министр обороны страны Ф.Парли на пресс-конференции в Париже сообщила, что Франция вводит доктрину «Информационная борьба за влияние».

Ранее новая соцсеть TRUTH Social бывшего президента США Дональда Трампа и компании Trump Media & Technology Group, о создании которой объявили накануне, была взломана.