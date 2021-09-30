В МИД заявили о готовности к худшему в диалоге с США

Россия в диалоге с США по стратегической стабильности «готова к худшему, но надеется на лучшее». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на публичной дискуссии в Женевском центре политики безопасности. На сегодняшний день Москва и Вашингтон провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности.

Мы всё ещё полагаем, что есть шанс на победу прагматического подхода и вовлечение США в работу с Россией с добрыми намерениями, чтобы найти баланс и взаимоприемлемые решения, — сказал Рябков.

По словам дипломата, предложение заморозить ядерные арсеналы, поступившее от российской стороны, было единоразовым. Однако Вашингтон упустил свою возможность.

Рябков отметил, что на прошедших встречах в Женеве обе делегации договорились о необходимости стабилизации двусторонних отношений в стратегических направлениях для обеспечения предсказуемости, предотвращения гонки вооружений, выстраивания контроля над вооружениями и сокращения риска вооружённых конфликтов.

Осталось подтвердить в реальности, готовы ли в Вашингтоне изменить свой дестабилизирующий курс и преследовать свои амбициозные цели на основе равноправия. Посмотрим, готовы ли США учитывать легитимные озабоченности России, — заключил Рябков.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что, по его мнению, кто-то в Вашингтоне не желает не только нормализовать отношения с Москвой, но и пытается пресечь сотрудничество по наиболее насущным вопросам. Дипломат подчеркнул, что в Москве открыты к сотрудничеству, но оно невозможно без взаимной заинтересованности обеих сторон.