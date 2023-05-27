В МИД РФ раскрыли подробности атаки Киева на Кремль МИД России: Киев атаковал Кремль беспилотниками без согласования с Западом

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин рассказал ТАСС, что Киев атаковал Кремль 3 мая без предварительного согласования с западными партнерами. Дипломат отметил, что это фактически была попытка покушения на президента России и подчеркнул, что никакие международно-правовые, общечеловеческие и моральные нормы для Киева ничего не значат. Он напомнил, что московский Кремль является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы стали свидетелями очередного теракта, осуществленного киевским режимом. Фактически имела место попытка покушения на президента России. <...> Как мы понимаем, данные шаги украинских властей не были согласованы с их западными хозяевами, которые испугались возможной эскалации конфликта, — сказал Галузин.

По его словам, «западные кураторы Киева» не стали комментировать данное нападение, но многие страны, включая Китай, дали понять, что «потрясены преступлением украинского руководства».

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов называл президента России «законной целью» для Украины, отмечая при этом, что физическое устранение Путина нецелесообразно, поэтому разведка не пытается его ликвидировать. В начале мая Буданов также заявил в интервью, что Украина «убивала и будет убивать русских в любой точке мира».