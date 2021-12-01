В МИД РФ оценили роль ОБСЕ в урегулировании в Карабахе и Приднестровье

Москва считает полезной роль ОБСЕ в урегулировании ситуации в Карабахе и Приднестровье, говорится в сообщении, посвящённом заседанию СМИД ОБСЕ, на сайте МИД РФ. В нём также уделено внимание необходимости урегулированию конфликтов политико-дипломатическими методами.

ОБСЕ играет полезную роль в содействии приднестровскому и нагорнокарабахскому урегулированию, является одним из сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учёте интересов сторон конфликта, — говорится в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выступает за скорое возобновление практики полноформатных поездок сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Карабах. По её мнению, таким образом можно решить стоящие перед регионом социально-экономические и гуманитарные задачи.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.