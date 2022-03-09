В МИД РФ предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Киева
В МИД России назвали реальным риск ядерных провокаций со стороны Украины
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
13:16, 09 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о возможных ядерных провокациях со стороны Киева во время российской спецоперации. По её словам, украинские националисты вполне могут воспользоваться и таким способом, сказала дипломат в эфире телеканала «Россия 24».
Захарова напомнила, что российские военные взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую АЭС с прилегающими к станциям территориями.
Данный шаг принят исключительно с целью недопущения использования <...> сложившейся в стране обстановки для организации ядерных провокаций. А эти риски действительно существуют, — сказала дипломат.
Ранее в Министерстве обороны России заявили, что СБУ и боевики батальона «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) планируют подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить в этом Вооружённые силы России. По информации ведомства, украинские националисты планируют объявить о нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.