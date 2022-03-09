В МИД РФ предупредили о риске ядерных провокаций со стороны Киева

Фото: unsplash.com

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Анталье состоятся. По его мнению, они могут привести к установлению режима прекращения огня на Украине, передаёт ТАСС.

Я надеюсь, что завтра состоится первая встреча глав МИД Украины и России, которая откроет двери для постоянного прекращения огня, — сказал он. Ранее министры иностранных дел России и Украины Сергей...