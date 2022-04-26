В МИД КНР оценили слова Лаврова о возможности третьей мировой войны МИД Китая сообщил, что страна не заинтересована в третьей мировой войне

Китайские власти не заинтересованы в третьей мировой войне и выступают в поддержку урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путём, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. По его словам, которые приводит ТАСС, необходимо оказать поддержку процессу продвижения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Никто не хочет увидеть третью мировую войну, — заявил Ван Вэньбинь.

Поводом для заявления КНР стали слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, который ранее заявил, что в мире существует реальная опасность начала третьей мировой войны. По его словам, эту опасность нельзя недооценивать, и в отличие от ситуации с карибским кризисом, у Москвы и Вашингтона нет каналов для связи, которым бы доверяли обе страны. Более того, ни одна из сторон не стремится к созданию такого канала.

Бывший президент США Дональд Трамп также заявил, что кризис на Украине может перерасти в Третью мировую войну. По его словам, Россия «не собирается останавливаться», пока не достигнет своих целей, а среди нынешней администрации США «никто не может поговорить» с руководством России, в том числе и с президентом страны Владимиром Путиным.

Политик отметил, что «США должны дать понять Путину, что у него есть только два выбора — немедленно начать мирные переговоры или встретиться с молниеносными последствиями, в том числе с ликвидацией зависимости [Запада] от российских энергоносителей».