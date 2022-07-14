В МИД Китая показали международное сообщество глазами Запада

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter фото, которое, по его мнению, иллюстрирует разницу в понимании словосочетания «международное сообщество» всем миром и западными СМИ. Изображение показывает, насколько сильно представления Запада отличаются от общемировых.

Согласно ему, Запад не относит к международному сообществу большую часть Евразии, страны Африки, Южной Америки, а также части североамериканского континента.

Что означает «Международное сообщество»? – подписал дипломат фото.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван назвал США главной причиной дестабилизации международного порядка и препятствием для демократизации международных отношений. Таким образом он ответил на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего КНР самым серьезным вызовом международному порядку.