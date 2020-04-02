В Мексике из-за коронавируса прекратят производство пива Corona

https://static.news.ru/photo/9ba923c8-7572-11ea-b855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter Bibikow/DanitaDelimont/Global Look Press

Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo, которая экспортирует свою продукцию в большинство стран мира, заявила о приостановке производства c 5 апреля. В соответствии с распоряжением правительства страны, направленным на сдерживание распространения коронавирусной инфекции, деятельность пивоварни была признана несущественной.

Кабмин Мексики на этой неделе объявил о чрезвычайной ситуации в области здравоохранения. Власти распорядились приостановить работу производств, товары которых не относятся к продуктам первой необходимости. Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 превысило 1500, жертвами коронавируса стали 50 пациентов, передаёт Reuters.

Grupo Modelo acata medidas dictadas por el Gobierno Federal para hacer frente al SARS-CoV2. pic.twitter.com/MXthEGnl5Q — Grupo Modelo MX (@GrupoModelo_MX) April 3, 2020

Если федеральное правительство считает целесообразным дать какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают из дома, и в то же время гарантировать поставки пива, — заявили в компании.

Первой жертвой COVID-19 в Мексике стал пациент с диабетом. Президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор попросил бизнесменов помочь государству. Он призвал предпринимателей сохранять зарплату работникам во время карантина и введённого режима чрезвычайной ситуации, который продлится месяц, писал NEWS.ru.