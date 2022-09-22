В МАГАТЭ сообщили о начале переговоров по зоне безопасности вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: с Россией и Украиной идут переговоры по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация начала обсуждение создания защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Переговоры ведутся только с Москвой и Киевом, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы начали с реальных переговоров о параметрах зоны. Этот процесс идет только с Украиной и Россией, — рассказал Гросси.

Он добавил, что обе стороны убеждены в необходимости создания такой зоны, сейчас речь идет о конкретных параметрах.

Также глава МАГАТЭ рассказал о планируемых поездках — сначала на Украину, затем в Россию. По его словам, на полях Генассамблеи ООН он встречался с главами МИД обеих стран.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил с Рафаэлем Гросси вопросы безопасности ядерных объектов на Украине, включая Запорожскую атомную электростанцию. Отмечается, что РФ намерена сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы принудить Киев прекратить обстреливать ЗАЭС.