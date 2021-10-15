В Мадриде родителей призвали не давать детям смотреть «Игру в кальмара»

Власти Мадрида отреагировали на жалобы, что маленькие дети начали играть в игры, которые использованы в южнокорейском сериале «Игра в кальмара». Они призвали родителей не давать несовершеннолетним смотреть этот сериал, пишет РИА Новости.

После выхода сериала дети по всему миру начали играть в игры из него, подражая героям киноленты. Учителя, руководство школ и органы власти предупреждают родителей о нежелательности просмотра этого сериала несовершеннолетними. Как отметила советник по культуре сообщества Мадрид Марта Ривера де ла Крус, картина не просто так предназначена для зрителей старше 16 лет.

Я видела этот сериал и мне кажется, что это прекрасный аудиовизуальный продукт, но очевидно, это не сериал для детей 12 лет. И здесь должен быть контроль взрослых, семей, которые должны устанавливать ограничения, — сказала она.

В Испании также при переводе сериала использовался автоперевод, из-за чего смысл происходящего на экране искажается. Ассоциация перевода и аудиовизуальной адаптации раскритиковала такой подход.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально признан самым популярным на Netflix, его фанатами стали 111 млн человек. Сюжет строиться на том, что 456 игроков заперты на острове под охраной и играют в детские игры, а проигравшего жестоко убивают на глазах других участников. При этом участники пришли на остров добровольно, ведь у многих из них финансовые проблемы, а выживший получит огромный денежный приз.

Ранее сообщалось, что Лига безопасного интернета, которую возглавляет Екатерина Мизулина, займётся проверкой сериала «Игра в кальмара». В организации считают, что он может пагубно повлиять на детей, несмотря на маркировку «18+».