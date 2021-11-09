В Британии заявили, что Россия может перебросить танки к границе с Украиной

В России началась переброска танков к границе с Украиной, заявили британские эксперты, специализирующееся на анализе военной информации, сообщает агентство Bloomberg. По их мнению, передвижение техники зафиксировано в Воронежской, Курской и Брянской областях.

По данным аналитиков из компании Jane’s, как минимум батальон российских танков Т-80У перебрасывается по железной дороге, предположительно, на полигон Погоново в Хохольском районе Воронежской области.

В Jane's отметили, что в отличие от ситуации весной 2021 года, когда передвижения российских сил также вызвали озабоченность Запада, на этот раз техника перебрасывается скрытно, по ночам. Кроме того, сообщается о появлении дополнительных танков и артиллерии в Брянской и Курской областях, которые граничат с Украиной.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска могут увеличить свою численность возле границ Украины в декабре-январе. Согласно её сведениям, в настоящее время Россия постоянно дислоцирует на приграничных территориях около 90 тысяч военнослужащих.