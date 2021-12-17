В Лондоне объявлен режим ЧП из-за «омикрон»-штамма

Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе. Это сделано в связи с ростом числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Больницы в ближайшее время могут оказаться переполнены пациентами, сообщает Sky News.

После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня (18 декабря) чрезвычайное положение в городе, — заявил Хан.

По его словам, в последние дни в Лондоне наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом. За последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.

Ранее сообщалось, что случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения. Специалисты пока не знают, с чем это может быть связано.

Как предположили в ВОЗ, такое быстрое распространение «омикрона» может происходить из-за его способности уклоняться от антител и большей заразности, в отличие от предыдущих штаммов COVID-19. Также специалисты не имеют ещё достаточных данных о тяжести течения заболевания новым штаммом.