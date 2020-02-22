https://static.news.ru/photo/201fcc44-5578-11ea-a06e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Масштабная акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа началась в центре Лондона в преддверии судебных слушаний об его экстрадиции в США. Люди требуют освободить хакера.

Сначала две сотни неравнодушных собралось у здания Австралия-хаус, затем колонна активистов двинулась в сторону Парламентской площади, где с речами выступят адвокаты Ассанжа, музыканты и общественные деятели, передаёт корреспондент РИА Новости.

Основные судебные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks начнутся в Лондоне 24 февраля и продлятся всю следующую неделю.

Австралиец Джулиан Ассанж создал сайт WikiLeaks в 2006 году. Серверы интернет-ресурса находились в Швеции. На сайте в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.