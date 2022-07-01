В ЛНР освободили два населенных пункта — Приволье и Шипиловку

Фото: РИА Новости

Союзные силы Луганской Народной Республики и России освободили населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР, передает РИА Новости. Отмечается, что украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и военной технике.

Подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка, — рассказал он.

Сутками ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске территория НПЗ перешла под контроль российских военных и сил республики. По его словам, также проведена зачистка в районе городского завода РТИ.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Лисичанск может быть освобожден от ВСУ в ближайшее время. Он отметил «хорошие результаты» действий военных в данном районе, захват большого количества пленных и иностранного оружия.