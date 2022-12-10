В ЛНР назвали решающее условие для завершения конфликта на Украине Экс-посол ЛНР Мирошник: для завершения конфликта на Украине нужно ее полное разоружение

Фото: Министерство обороны РФ

Конфликт на Украине может завершиться при условии ее полного разоружения, а также искоренения влияния на государство извне. Такое мнение в интервью ТАСС высказал экс-посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник. Он также заявил, что основной целью СВО является ликвидация угрозы национальной безопасности России.

Основной и главной целью СВО была и остается ликвидация угрозы национальной безопасности России. <...> Для завершения конфликта для Украины и ее населения должно произойти полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне, — сказал Мирошник.

Он добавил, что при этом РФ не станет испытывать страха в отношении соседнего государства, которое просто живет в соответствии с собственными национальными интересами и «строит добрососедские отношения».

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что завершение конфликта на Украине не сможет автоматически привести к улучшению отношений между НАТО и Россией. Он призвал Запад «быть готовым к длительным и сложным отношениям с Москвой». По его словам, НАТО на протяжении десятилетий пытается вести с РФ конструктивный диалог.

Столтенберг также предположил, что боевые действия на Украине могут закончиться переговорами, как было со многими вооруженными конфликтами до этого. По его словам, Запад при этом должен продолжать поддерживать Киев, поскольку это единственный путь обеспечить дипломатический результат, «гарантирующий победу Украины».