В Ливане после взрыва в порту может закончиться хлеб

https://static.news.ru/photo/8e0ef8b4-db25-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tom Nicholson/Global Look Press

Хлеб может закончиться в Ливане, если работу порта Бейрута, где прогремел взрыв, не удастся восстановить в течение двух недель. Об этом на брифинге 10 августа заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли.

Крайне беспокоит, что примерно через две с половиной недели в стране закончится хлеб. 85% зерна в стране импортируется. Оно поступает через бейрутский порт, который был разрушен, — цитирует ТАСС представителя организации.

По его словам, сейчас предпринимаются попытки вернуть порту хотя бы временную способность принимать корабли с продовольствием. В Бейрут отправлено судно с 17,5 тыс. тонн пшеницы. Ожидается, что до пункта назначения оно доберётся через две недели. Это позволит обеспечить Ливан хлебом на 20 дней.

Бизли добавил, что сейчас готовятся и более крупные поставки хлеба. Однако для этого нужно, чтобы порт мог принимать суда через две недели, поэтому сейчас так необходима поддержка доноров — понадобятся временные хранилища, краны и генераторы.

Глава программы также сообщил, что три грузовых самолёта ВПП с продовольствием уже прибыли в аэропорт Бейрута.

Бизли подчеркнул, что люди на улице разгневаны. Однако, несмотря на это, молодежь помогает расчищать завалы.

Ранее один из министров Ливана объявил, что правительство республики уходит в отставку в полном составе. Накануне о своём увольнении заявили главы Минфина, министерства окружающей среды и административного развития, министерства информации.

Столицу Ливана 8 августа захлестнули протестные акции. Люди требуют отставки правительства из-за взрыва в столичном порту, который произошёл 4 августа. Митингующие выкрикивают лозунги «Народ хочет падения режима», «Революция! Революция!» и держат плакаты с надписями «Уходите, вы все убийцы».

До этого момента демонстранты заняли здание ливанского МИД. Группу протестующих возглавили отставные офицеры ливанской армии. Один из демонстрантов объявил в мегафон, что захваченное здание — «штаб революции».

Взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа 2020 года. Власти Ливана заявили, что в порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована в 2014 году с судна Rhosus, которое сделало в Бейруте техническую остановку. Высший совет по обороне Ливана ранее заявил, что судно пострадало от повреждений в процессе перемещения. Моряки, работавшие на корабле, утверждали, что его владельцем был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, проживающий на Кипре. После остановки судна ливанскими властями предприниматель бросил экипаж. Некоторые моряки почти год не могли вернуться на родину.

Детонация селитры могла произойти при проведении сварочных работ. Завершить расследование причин катастрофы власти Ливана намерены в течение пяти дней. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Взрыв уничтожил или повредил здания в радиусе 10 километров, полностью разрушен порт. Взрывная волна породила сейсмические волны, эквивалентные землетрясению магнитудой 3,3. Её ощутили даже на Кипре. Губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд заявил, что сумма ущерба от взрыва в Бейруте может достичь $15 млрд, писал NEWS.ru.