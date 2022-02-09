В Литве работники завода по производству удобрений вышли на акцию протеста

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Сотрудники крупнейшего в Балтии завода азотных удобрений Achema объявили бессрочную забастовку, требуя от руководства подписать коллективный договор. Как сообщает Sputnik Литва, рабочие жалуются на сокращение зарплаты.

После того как Литва разорвала контракт на транзит белорусского калия, сотрудники объявили забастовку. Они недовольны грядущими увольнениями и сокращением зарплат, — говорится в заявлении.

Работники жалуются, что руководство урезаeт зарплату сотрудникам предприятия, ссылаясь на сложности, а в конце годa делит между собой миллионные прибыли.

Накануне забастовка прошла в Йонавe у главного входа в здание, а в среду митинги прошли рядом с предcтавительством компании Achema Group в Вильнюсе.

Отмечается, что это первая забастовка на чаcтном предприятии Литвы с 1991 года.

Ранее в Коломенском перинатальном центре в Подмосковье о начале бессрочной голодовки объявила группа медсестёр. Причиной акции послужили «невыносимые условия труда», которые возникли после сокращения персонала медучреждения, как они написали в письме.