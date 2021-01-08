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Британский штамм коронавируса обнаружили в Латвии

23:21, 10 января 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Новый штамм коронавируса, обнаруженный ранее в Великобритании, выявлен в Латвии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

Латвийский центр биомедицинских исследований и образования в образце одного пациента с <...> COVID-19 выявил вариант коронавируса, который является более заразным и предположительным местом происхождения которого является Великобритания. Этот случай связан с поездкой в Великобританию, — указывает Минздрав в своём Twitter.

Ранее председатель правления Огрской больницы Дайнис Широв заявил, что в медицинском учреждении несколько врачей и пациентов заразились новым штаммом вируса COVID-19. Широв добавил, что течение болезни тяжёлое и медики очень обеспокоены. В больнице регулярно проводят тестирование медработников, что помогло обнаружить болезнь.

Позже представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) прибалтийского государства Илзе Ара заявила, что на территории Латвии не было выявлено случаев заражения британским штаммом коронавируса.

Как сообщал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавирусной инфекции обнаружен в 22 странах Европы. Мутировавший штамм распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса, но болезнь не претерпела значительных изменений. При этом инфекция была выявлена во всех возрастных категориях, но дети не находятся в группе повышенного риска.

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