В Латвии объяснили, почему латыши заражаются COVID-19 реже русских

Бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков назвал причины, из-за которых русскоязычные жители Латвии чаще, чем латыши, заражаются коронавирусом и попадают в больницы. По его словам, это происходит из-за того, что русские в основном проживают в крупных городах, а не в сёлах. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Представители крупнейших больниц Латвии и других стран Прибалтики до этого заявили о том, что заметили тенденцию — COVID-19 стали чаще выявлять у русскоязычного населения.

Указывать на родной язык заразившихся корректно, хотя это и звучит не очень красиво. Мы же анализируем статистику по возрасту, полу или географии заразившихся? <...> Мы все сейчас видим очень тревожный сигнал — врачи говорят, что русскоязычные заражаются чаще. Какие бы не были на это причины, пожалуйста, берегите себя! И вакцинируйтесь! — написал Ушаков.

По его мнению, особенность более частого заболевания русскоязычных состоит в том, что они живут в городах с высокой плотностью населения. В Латвии проживает около 1,8 млн человек. Из них около 40% русскоязычные.

Ранее сообщалось, что нынешний всплеск заболеваемости COVID-19 в России может пойти на спад к январю, как это было во вторую волну, осенью — зимой 2020 года.