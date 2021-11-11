В Латвии не исключили участия НАТО в разрешении миграционного кризиса

Министерство обороны Латвии не исключает, что НАТО может вмешаться в миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши. Об этом заявил глава военного ведомства страны Артис Пабрикс, отметив, что страны Балтии не будут пускать к себе беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

Я думаю, что если президент Белоруссии Александр Лукашенко пойдёт на обострение ситуации, то Европейский союз и — я не могу исключить — даже НАТО будут вовлечены. Потому что мы должны свою границу защищать, и мы открывать границу не будем, — заявил Пабрикс.

Он отметил также, что страны Балтии и Польша не будут принимать мигрантов, которые стремятся попасть в эти государства с территории Белоруссии. По словам министра, этого не будет сделано «ни в какой мере».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что в лагере беженцев на белорусско-польской границе на утро 11 ноября находились 1790 человек. Ещё 322 человека Польша, по его словам, попыталась вытеснить в Белоруссию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начал развиваться в мае, когда власти Белоруссии пригрозили ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на обострение отношений с Западом.

С 8 ноября ситуация обострилась — тогда к польско-белорусской границе подошли тысячи мигрантов. Они штурмовали заграждения, пытаясь прорваться на территорию Польши. Пограничники использовали газ, также на территорию были стянуты военные и техника. Президент Польши Анджей Дуда охарактеризовал происходящее как беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.