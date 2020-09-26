В Крыму сообщили о появлении у границ беспилотников США

https://static.news.ru/photo/1774802c-012a-11eb-9584-fa163e074e61_660.jpg Беспилотник RQ-4 Global Hawk Фото: US Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Активность разведывательных полётов украинских дронов у границ Крыма с начала 2020 года фактически прекратилась. Теперь их заменили тяжёлые американские беспилотники типа Global Hawk.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики. Отмечается, что прежде украинские военные запускали дронов ежедневно.

Украинская сторона получила несколько жёстких уроков в ответ на провокации своих беспилотников у российской границы, они сбивались сразу после пересечения границы, — цитирует агентство своего собеседника.

Он добавил, что последним убедительным доводом для Киева стала работа ЗРК «Панцирь». Сейчас активность украинских беспилотников практически свелась к нулю.

Это связано с тем, что американцы делятся частью разведданных с украинскими военными, — отметил источник.

Сбивать дроны над нейтральными водами запрещено, поэтому российские военные лишь организуют сопровождение американских беспилотников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны РФ разрабатывает ударный беспилотник вертолётного типа, который будет вести боевые действия совместно с армейской авиацией. Предполагается, что он сможет действовать в тактической глубине на дальности до 20–30 км. Новинку собираются использовать в совместных боевых действиях пилотируемых и беспилотных вертолётов. Их целью станет ведение разведывательных и ударных задач.