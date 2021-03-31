В Кремле высказались о докладе США по правам человека

https://static.news.ru/photo/e4a43a1c-920f-11eb-a675-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Госдепа США по правам человека, в котором, как и прежде, Россию и Китай вновь раскритиковали. В разговоре с журналистами он заметил, что в Кремле не согласны с такими тезисами.

Госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. Среди основных пунктов «невозможность смены власти мирным путём», угнетение прав сексуальных меньшинств, преследование по признаку расы и религии, а также коррупция и отказ расследовать преступления, особенно на политической почве. Кроме того, Госдеп критикует антиэкстремистские законы и закон об иностранных агентах, которым он приписывает подавление свободы слова.

Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом, — заявил Песков.

Он отметил, что тезисы, которые выдвигает Госдеп США, повторяются из раза в раз, каждый год. Представитель Кремля заметил, что их острота сильно зависит от отношений между двумя странами, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая администрация президента Штатов намерена поддерживать права человека за рубежом, однако не выступает против России и Китая. Он представил очередной ежегодный доклад о соблюдении прав человека в мире, подготовленный Госдепартаментом.