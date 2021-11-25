В Кремле отвергли заявления о причастности к случаям «гаванского синдрома»

Россия отвергает любые предположения о причастности к случаям «гаванского синдрома», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Ранее директор ЦРУ США Уильям Бернс пригрозил Москве последствиями в том случае, если американские спецслужбы сочтут её ответственной за выявленный у американских дипломатов «гаванский синдром».

Песков отметил, что директор ЦРУ не поднимал эту тему во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Что касается содержания разговоров Бернса с коллегами в спецслужбах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация. Единственное, здесь можно однозначно отвергнуть любые намёки или заявления о мнимой причастности российской стороны к этим случаям, — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что несколько американских дипломатов пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. У сотрудников американского посольства в ФРГ были головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших на условиях анонимности заявил, что он занимался изучением вопросов, связанных с поставками газа из России, а также с возможным вмешательством Москвы в политику ЕС и кибербезопасности.

В ходе визита в Москву в ноябре Бернс предупредил о последствиях, которые могут ожидать Россию, если американские спецслужбы сочтут страну ответственной за выявленный у дипломатов США «гаванский синдром». Он обсудил данную тему с руководством ФСБ и СВР.