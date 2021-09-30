Песков: где бы ни был Саакашвили — там цирк

Перемещения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили — это не тема Кремля, но где бы он ни находился, там цирк. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он подчеркнул, что Кремль пока не видит рисков дестабилизации обстановки в Грузии из-за возвращения Саакашвили.

Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Поэтому, слава богу, не наш вопрос. Пока мы не видим никакого риска, — заявил Песков.

Ранее Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Политик обещал приехать в Грузию к октябрьским выборам в органы местного самоуправления.

Позже бывший президент опубликовал видеозапись, на которой утверждал, что находится в Батуми. В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну. При этом в украинском офисе политика подтвердили информацию о его отъезде в Грузию. Также бывший президент Грузии заявил, что 2 и 3 октября будет в Тбилиси. Он призвал сторонников собраться.

Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу. Он уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки.