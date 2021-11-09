В Кремле назвали трёхстороннее заявление по Карабаху «чрезвычайно важным»

Трёхстороннее заявление по Карабаху, подписанное 9 ноября прошлого года лидерами России, Азербайджана и Армении, чрезвычайно важно, его значение трудно переоценить. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, эти документы поспособствовали прекращению огня и помогли встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры.

Оцениваем документы годовалой давности как чрезвычайно важные, как важные и для Азербайджана, и для Армении, как документы, которые позволили прекратить войну и встать на путь мирного развития региональной экономики и инфраструктуры, — сказал Песков.

Он напомнил о расположенном в Карабахе российском миротворческом контингенте, продолжающем выполнение своих функций в регионе, в число которых входит обеспечение безопасности, мониторинг режима прекращения огня и реализация процесса возвращения беженцев.

Песков также заявил, что контактов лидеров России, Азербайджана и Армении в годовщину принятия договорённостей не запланировано. Он подчеркнул, что общение сторон происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе.

Что касается общения втроём, то если когда-то такая договорённость будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет, — сказал Песков.

Ранее в МИД России констатировали, что договорённости, зафиксированные в трёхстороннем заявлении по Карабаху, в целом выполняются. Российская сторона отметила приверженность Баку и Еревана дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех положений документа.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.