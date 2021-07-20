В Кремле начались переговоры Путина и Алиева

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Кремле.

Планируется, что главы государств обсудят реализацию трёхсторонних договорённостей по Карабаху, а также вопросы двустороннего сотрудничества.

До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.

23 июня Путин поговорил с Алиевым о ситуации в регионе. Политики обсудили работу в трёхстороннем формате и подтвердили настрой на укрепление отношений двух стран.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.