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В конгрессе призвали Байдена направить боевые корабли к берегам Украины

04:02, 06 ноября 2021
В конгрессе призвали Байдена направить боевые корабли к берегам Украины Фото: Seaman Jackson Adkins/Keystone Press Agency/Global Look Press
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США должны развернуть военное присутствие в Чёрном море ради защиты Украины. С таким призывом к президенту Джо Байдену обратились американские конгрессмены — республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер, сообщает Defense News.

Мы настоятельно призываем вас немедленно рассмотреть вопрос о надлежащем военном присутствии США в регионе и начать соответствующие действия по обмену разведданными между США и Украиной с тем, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации, — говорится в письме политиков.

Конгрессмены также указали, что Киеву требуется поддержка в виде поставок оружия.

Ранее стало известно, что директор ЦРУ Уильям Бёрнс в ноябре приезжал в Москву без предупреждения, чтобы напомнить о недопустимости действий против Украины. Кроме того, он должен был узнать намерения России, сообщил телеканал CNN. Он уточнил, что после визита в Россию Бёрнс звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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