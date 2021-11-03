В конгрессе призвали Байдена направить боевые корабли к берегам Украины

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву без предупреждения, чтобы напомнить о недопустимости действий против Украины. Кроме того, он должен был узнать намерения России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться...