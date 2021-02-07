В ДР Конго зафиксирован новый случай заболевания Эболой

https://static.news.ru/photo/e0ec3a3a-6958-11eb-9108-96000091f725_660.jpg Фото: Kitsa Musayi/dpa/Global Look Press

Новый случай заражения лихорадкой Эбола был выявлен вблизи города Бутембо на востоке Демократической Республики Конго, единственный заболевший скончался. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

Провинциальная группа реагирования уже активно работает. Её будет поддерживать национальная группа реагирования, которая в ближайшее время посетит Бутембо, — приводит издание Devdiscourse выдержку из сообщения министерства.

Отмечается, что женщина заболела ещё 1 февраля, умерла через два дня в больнице. Ранее лихорадкой переболел её муж. Глава Минздрава Конго Лонгондо Этени 18 ноября 2020 года заявил об окончании одиннадцатой вспышки Эболы в Экваториальной провинции, которая унесла жизни более 50 местных жителей.

Как сообщал NEWS.ru, главный научный сотрудник центра имени Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал данные о новой смертельной болезни в Конго. По его словам, сейчас новые заболевания будут открывать заметно энергичнее, чем это было до пандемии COVID-19.