В центре Гамалеи оценили сообщения о новой болезни в Конго

https://static.news.ru/photo/0a8115de-4ddc-11eb-a45d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fiston Mahamba/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев прокомментировал данные о новой смертельной болезни в Конго.

По его словам, сейчас новые заболевания будут открывать заметно энергичнее, чем это было до пандемии COVID-19. Всё началось с британского штамма коронавируса.

Давайте подождём, что нам расскажут специалисты более подробно, а тогда мы уже будем реагировать. Какая реакция должна быть? Должен быть проявлен интерес к этому. Но не надо самим пугаться и пугать публику, — отметил Зуев, слова которого приводит RT.

Он также добавил, что на сегодняшний день представленные данные «довольно скупые».

Ранее учёный Жан-Жак Муембе-Тамфум, одним из первых обнаруживший вирус Эбола, предупредил о возможном появлении смертельно опасной «болезни X». Профессор сделал такое заявление после того, как выявил у одной из пациенток ранние симптомы геморрагической лихорадки. Тесты на Эболу и другие похожие заболевания дали отрицательные результаты.

По мнению Муембе-Тамфума, женщина может стать нулевым пациентом нового заболевания. Болезнь, предполагает учёный, такая же заразная, как коронавирус, но смертность от неё может достигнуть 50–90% от смертности Эболы.

Существование «болезни X» считается только гипотезой, однако Муембе-Тамфум уверен, что человечеству угрожает целый ряд вирусов. Новые патогены, передающиеся от животных к человеку, обязательно появятся, подчеркнул профессор, писал NEWS.ru.