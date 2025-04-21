В Колумбии статуя Девы Марии замироточила незадолго до смерти папы римского

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На церковной службе в колумбийском городе Агуас-Кларас замироточила статуя Девы Марии, сообщило Metro, опубликовав соответствующие кадры. По данным издания, это произошло 18 апреля — за несколько дней до смерти папы римского Франциска.

Отмечается, что статуя Девы Марии замироточила в приходе святого Иоанна Эда. Это произошло во время проповеди о семи словах в католическую Страстную пятницу.

Папа римский Франциск (настоящее имя — Хорхе Марио Бергольо), который ушел из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет, был родом из Аргентины. Глава католической церкви правил 12 лет и страдал различными недугами. Месяц назад специалисты диагностировали у понтифика двустороннюю пневмонию. Также он пережил серьезный респираторный приступ.

Президент России Владимир Путин, комментируя смерть Франциска, заявил, что папа римский очень хорошо относился к стране. Глава государства подчеркнул, что россияне будут помнить об этом всегда.

Тем временем журнал Time почтил память папы римского, поместив его черно-белый портрет на обложку нового номера. В публикации в соцсети X издание назвало понтифика «реформаторским лидером», чье правление принесло значительные изменения для католической церкви.