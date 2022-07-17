В Коломбо на Шри-Ланке водители стоят в километровых очередях за бензином

Фото: Isura Nimantha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Автомобили и тук-туки (крытые трехколесные мотоциклы) выстроились в километровые очереди в столице Шри-Ланки Коломбо. Как сообщает РИА Новости, длинные очереди наблюдаются на бензозаправках по всему городу. По словам местных водителей, длина некоторых очередей достигает нескольких километров.

Это очередь за топливом, за бензином. Я жду уже около трех дней. Очень много людей, помимо меня, ждут в очереди, нам не дают номера, это живая очередь. Она настолько большая, что, возможно, нам придется прождать до вечера, чтобы доехать до заправки и получить топливо, — пожаловался водитель легковушки.

Шри-Ланка переживает экономический кризис из-за нехватки бензина и дизтоплива. На протяжении нескольких месяцев в стране продолжаются массовые акции протеста.

Ранее протестующие штурмовали офис премьер-министра в столице страны Коломбо. Силовики применили слезоточивый газ, над участниками акции кружили военные вертолеты. При этом 11 июля из резиденции премьера Шри-Ланки местные жители сделали музей, а рядом оборудовали мангальную зону. Отмечается, что толпа посетителей вела себя спокойно, с интересом осматривая помещения здания и близлежащую территорию.