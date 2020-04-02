В КНР погибшим от COVID-19 медикам присвоили звание «павших героев»

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Доставленное из России в США медоборудование наполовину оплачено Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), а наполовину — американской стороной. Об этом заявили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что надеются на совместную работу с США в борьбе с коронавирусом. Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортэгус заявила, что Вашингтон приобрёл медицинское оборудование у России. Оно прибыло...