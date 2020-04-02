В КНР погибшим от COVID-19 медикам присвоили звание «павших героев»

Правительство провинции Хубэй присвоило 14 медикам, погибшим от коронавируса, звание «павших героев». В список также попал Ли Вэньлян — врач, первым пытавшийся предупредить в Ухани о распространении вируса.
Не обращая внимания на собственную безопасность, они проявили решительность и самоотверженность, пожертвовали жизнью для выполнения своей главной миссии служения народу, — передаёт Центральное телевидение Китая заявление правительства провинции.
В список награждённых также вошли Ван Бин, Фэн Сяолинь, Цзян Сюэцин, Лю Чжимин, Чжан Канмэй, Сяо Цзюнь, У Юн, Лю Фань, Ся Сысы, Хуан Вэньцзюнь, Мэй Чжунмин, Пэн Иньхуа, Ляо Цзяньцзюнь.
В январе 2020 года в китайском городе Ухань врачи приняли роды у женщины с подозрением на коронавирус. Проводивший операцию врач заявил, что состояние здоровья пациентки ухудшалось и ребёнок усугублял ситуацию. При этом женщина не могла получать необходимое лечение из-за беременности. Помимо того, что операция была крайне сложная, врачи были вынуждены принимать роды в защитных костюмах, масках и очках, писал NEWS.ru ранее.
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