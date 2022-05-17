В Китае сообщили о капкане для Финляндии и Швеции, который им готовит НАТО Global Times: США загоняют в капкан желающих вступить в НАТО Финляндию и Швецию

Фото Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

США, выражая поддержку Финляндии и Швеции в стремлении стать членами НАТО, загоняют их в капкан. После того, как две скандинавские страны окажутся в Альянсе, ситуация с безопасностью в Восточной Европе ещё больше ухудшится, сообщает китайская Global Times.

По мнению директора европейского отдела Китайского института международных исследований Цуя Хунцзяня, получение Хельсингом и Стокгольмом статуса в НАТО, позволит Вашингтону на их территории разместить стратегические вооружения, которые направят против Москвы. При этом эксперт считает, что ни Финляндия, ни Швеция, ни Россия не планируют эскалации ситуации ради амбиций США.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что три европейских страны намерены решать возникающие между ними вопросы через переговоры.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин заявил: расширение НАТО носит искусственный характер. По словам главы страны, у РФ нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому их присоединение к Альянсу не создаст непосредственной угрозы. Однако, как отметил Путин, Хельсинки и Стокгольму стоит ожидать ответной реакции Москвы, какой она будет, президент не уточнил.