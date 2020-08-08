В Китае снизили цены на посещение достопримечательностей

https://static.news.ru/photo/70caca90-d962-11ea-a98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Pöschel/Global Look Press

Для привлечения большего числа посетителей цены на билеты снизили более чем 500 туристических объектов в китайских провинциях Шаньдун, Шаньси, Хэнань, Шэньси, Гуйчжоу и Ганьсу.

Как сообщает Asia One, до конца года путешественники смогут увидеть достопримечательности на этих территориях со скидками от 20 до 50%. Из-за мер профилактики по распространению коронавирусной инфекции число посетителей во время экскурсий сокращено сейчас наполовину. Кроме того, при входе на объекты они должны надевать маски, проходить термометрию и показывать специальный QR-код с информацией о своём здоровье.

Чиновники полагают, что только благодаря гибкой ценовой политике число туристов удалось довести до половины от прошлогодних показателей. Так, с апреля по июль на все 420 туристических достопримечательностей провинции Гуйчжоу правительство предлагало гражданам бесплатные билеты. Сейчас это право сохранено только для медиков, остальным предоставляется 50-процентная скидка, покупать билеты надо только онлайн. Для привлечения гостей увеличивают время работы туробъектов, а также проводят оттуда прямые трансляции.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии COVID-19 китайская туриндустрия переживала тяжёлый кризис. Были отменены множество рейсов, а популярные у путешественников места закрылись на карантин. Как только пик заболеваемости был пройден, оживлённость на туррынке страны стала восстанавливаться. Об этом сообщил официальный представитель управляющего комитета знаменитых ландшафтных зон гор Хуаншань, провинция Аньхой, Восточный Китай, Гэ Сюйфан. Первым мини-отпуском после пандемии и экстренного реагирования на коронавирус стали каникулы по случаю Первомая. В КНР было зафиксировано около 115 млн туристических поездок, объём поступлений от внутреннего туризма достиг примерно $6,8 млрд. За период первомайских каникул Пекин принял 4,63 млн отечественных туристов и выручил от туризма 4,18 млрд юаней.